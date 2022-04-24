إنتخابات 2022- الديار: "فيتو" سنّي على لوائح القوات اللبنانية ومرشحيها... ولم تتمكن من تحقيق ما تصبو اليه

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تسعى «القوات اللبنانية» لزيادة مقاعدها في البرلمان، فانها تركز في الاونة الاخيرة على الحدّ من «الفيتو» السنّي على لوائحها ومرشحيها الناجم عن موقف وقرار الرئيس الحريري وتيار المستقبل والخلاف الكبير بين الطرفين.

واعتمدت في هذا المجال على عقد تحالفات مع الرئيس السنيورة وبعض الشخصيات السنيّة التي خرجت في السابق من المستقبل مثل اللواء اشرف ريفي في طرابلس، والنائب السابق خالد الضاهر في عكار.





ولم تتمكن «القوات» حتى الان من تحقيق ما تصبو اليه في هذا المجال لكنها اخذت جرعة ملحوظة لتحسين مسعاها بعد عودة السفير السعودي وبروز الرعايا الخاصة التي تلقاها منه مع حلفائها الحزب التقدمي الاشتراكي والسنيورة.