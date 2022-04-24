إنتخابات 2022- الديار: لماذا يحث "الثنائي" الناخبين على الاقبال الكثيف في الجنوب وبعلبك ـ الهرمل؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يبدو ان ثنائي حركة «امل» وحزب الله مرتاح لاجواء المعركة في الدوائر ذات الغالبية الشيعية في الجنوب والبقاع وبعض الدوائر الاخرى مثل بيروت وصيدا والبقاع الغربي وزحلة.

ويركز بشكل اساسي على حث الناخبين على الاقبال الكثيف على صناديق الاقتراع في الجنوب وبعلبك ـ الهرمل خصوصا من اجل رفع سقف الحاصل الانتخابي لمنع او الحد من حصول خرق للوائحه.

ويعتمد الثنائي الشيعي في التحضير للاستحقاق الانتخابي على قوّة وكثافة الماكينات الانتخابية لحزب الله وحركة «امل»، مركزاً على اهمية تأمين نقل الناخبين القاطنين في مناطق خارج او بعيدة عن اماكن اقتراعهم، لاسيما ان هناك نسبة كبيرة لهؤلاء تتواجد في مناطق بعيدة عن هذه الاماكن.

ويشدد الثنائي في خطابه الانتخابي على مواجهة الهجمة التي يتعرض لها، متهما خصومه بتنفيذ اجندة خارجية لاسيما من الولايات المتحدة الاميركية للنيل من المقاومة ومحور المقاومة والممانعة.