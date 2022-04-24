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الديار: حسن فضل لله: هناك من يتهرّب من تحمل مسؤوليته عن ممارساته في السلطة على مدى اربعين سنة

24
APRIL
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

سألت «الديار» عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عن الموقف من الكابيتال كونترول وخطة التعافي فقال: «البلد يفتقد الى عامل الثقة بين الناس والسلطة لان المودع او المواطن لا يطمئن الى الخطوات التي تقوم بها الحكومة بما فيها خطة التعافي ومشروع الكابيتال كونترول.

 

ولأننا في موسم الانتخابات هناك من يتهرّب من تحمل مسؤوليته عن ممارساته في السلطة على مدى اربعين سنة ليخوض حرباً سياسية بالوكالة ضد المقاومة. الناس لم تعد تصدق شعارات هؤلاء، وهي تريد كهرباء ومياه وخبز».

 

اضاف: «المطلوب خطط واضحة تشخّص المشكلة وتضع حلولا، وهي ممكنة. ومن عليه القيام بذلك هي مؤسسات الدولة، ولكن انعدام الثقة من جهة والصراع السياسي وتقاذف المسؤوليات يفقد البلد دور هذه المؤسسات الناظمة لشؤونه».


وقال: ٍنرفض تحميل المودع والمواطن الخسائر. المطلوب ضبط ما تبقى من عملة صعبة بعد تحديدها لأنه الى الآن لا أحد يعطي ارقاما واضحة ولذلك نحن مع مبدأ الكابيتال كونترول تحت سقف حماية أموال المودعين، ولقد قدمنا ملاحظات اساسية على مشروع الحكومة».

 

وردا على سؤال حول ورقة الحكومة التي احالتها الى اللجان المشتركة ردا على طلب النواب توضيحات حول خطة التعافي قال فضل الله: «بالنسبة لورقة الحكومة هي ليست خطة مقرّة في مجلس الوزراء انما عبارة عن افكار للنقاش. ولدينا لجنة مختصة في الكتلة ستدرس هذه الورقة لنقدم ملاحظاتنا عليها في جلسة اللجان المشتركة يوم الثلاثاء».

 

واشار الى ان كتلة الوفاء ستجتمع غدا لبحث هذا الموضوع واتخاذ الموقف منه.

الديار
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