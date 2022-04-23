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حمية تابع موضوع غرق احد القوارب في البحر ووضع كافة الإمكانيات والتسهيلات في مرفأ طرابلس في خدمة فرق الانقاذ

23
APRIL
2022
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تابع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية غرق أحد القوارب في البحر بعد خروجه بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون وكان على متنه ما يقارب ٦٠ شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين .

على الفور بادر الوزير  حمية بالمتابعة الحثيثة مع قيادة الجيش اللبناني الذي يعمل على عمليات الإنقاذ إلى مرفأ طرابلس ، معطيا توجيهاته إلى المعنيين في المرفأ بضرورة وضع كل ما يلزم لكافة الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ ، وكذلك وضع كافة الإمكانيات والتسهيلات في المرفأ لأجل ذلك .
ولفت حمية إلى أن إنقاذ الأرواح في هذا الحادث الأليم هو الأمر الذي يستلزم استنفار كافة الأجهزة المعنية بعمليات الإنقاذ
وختم حمية بأنه يتابع هذا الحادث الأليم لحظة بلحظة مع المسؤولين في المرفأ وكافة الجهات التي تشارك في عمليات الإنقاذ الجارية حاليا.
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