لقاء مع النائب زياد اسود مع التيار الوطني الحر في أستراليا‎‎

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جزيني اصيل ، شلال من المعرفة والعنفوان ، مناضل في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال وخط الدفاع الاول في وجه خناجر المتربصين بالعهد ، عهد فخامة رئيسنا العماد ميشال عون، زياد اسود أطلّ عبر تطبيق zoom على اهله في التيار الوطني الحرّ - استراليا فهو ابن البيت حيثما يكون " بيكون وبيصير من البيت". بجرأته المعهودة غاص في شتّى المواضيع التي تهم المغترب اللبناني وتشغل باله مسلطاً الضوء على الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة.

اعتبر زياد اسود المرحلة الاتية مرحلة صعبة وعبّر عن اهميّة أن ينجح التيار بايصال اكبر عدد ممكن من النواب، خاصةً من يشكلون ركائز الحالة العونية، إلى المجلس النيابي، لكي يكون للتيّار تأثير في أي مرحلة سياسية مقبلة للمحافظة على دور من يمثِّل. وشدّد على أن الحملة على التيار والحالة العونيّة غير مسبوقة، كما نبّه الى خطورة أن يخسر التيار ما حقّقه خلال السنوات الماضية من استعادة للدور السياسي، محذّراً أنه سيكون من الصعب تحصيل الدور من جديد في حال تم كسر التيار.

وأضاء زياد اسود على العمل الذي قام به التيار في التشريع والمحاسبة والمحاولة لاعادة الانتظام الى المالية العامة، على الرغم من العراقيل التي تم وضعها في وجهه، واعداً اهله في التيار بمواصلة النضال الذي بدأ به منذ اكثر من ثلاثين عاماً، وتمنى عليهم الصمود لاجتياز المرحلة الصعبة.