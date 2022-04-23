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الطقس ينقلب بدءاً من هذا اليوم!

23
APRIL
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض بدرجات الحرارة. ويتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار محلية خفيفة وبخاصة في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس ربيعي دافىء نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب محليا اعتبارا من ظهر يوم غد الأحد مع انخفاض درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية. (معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و24 درجة).
الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ويتكون الضباب مساء على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض بدرجات الحرارة. يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار محلية خفيفة خاصة في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية اعتبارا من الظهر.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالإنخفاض ويتكون الضباب على المرتفعات.

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