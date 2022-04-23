إنتخابات ٢٠٢٢ - كتلة بيضاء لـ "المستقبل"

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يتردّد أن قيادة تيار "المستقبل" تدرس فكرة الإيعاز الى المحازبين التصويت بالورقة البيضاء بدل الامتناع أو المقاطعة.



ويقول مراقبون إن مردّ هذه الفكرة يعود الى أنها في حال اعتمادها ستشكّل نوعاً من أنواع التصويت الإحتجاجي على المسار السياسي العام، وسترفع حكماً الحاصل في الدوائر ذات التأثير المستقبليّ مما ينعكس سلباً على المرشحين الخارجين عن طاعة بيت الوسط، وخصوصا أولئك الذين انخرطوا في تحالفات مع "القوات اللبنانية".



كما من شأنها أن تؤسس لكتلة الورقة البيضاء كرسالة مستقبلية إلى من يعنيهم الأمر داخلاً وخارجاً.