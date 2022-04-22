اعضاء الماكينة الانتخابية للراحل مسعود الاشقر: تم الاتفاق على دعم اللائحة التي تمثل خط ونهج الرئيس عون

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يهم أعضاء الماكنة الانتخابية التأكيد على مواصلة العمل ضمن المبادئ والقيم التي اعتمدها الراحل في مسيرته النضالية الطويلة.

وعلى هذا الاساس عقد أعضاء الماكنة الأنتخابية اجتماعاً تم خلاله الاتفاق على دعم اللائحة التي تمثل خط ونهج الرئيس ميشال عون في الانتخابات النيابية المقررة بتاريخ 15 ايار وذلك تماشياً مع خيارات مسعود الاشقر الوطنية والتي ما حاد عنها يوماً رغم كل الصعاب والعقبات.

كما يهم أعضاء الماكنة الانتخابية الاشارة الى عدم تفضيل مرشح على آخر في اللائحة وان الدعم سوف يكون لمرشحي اللائحة كاملة تاركين حرية الخيار في الصوت التفضيلي للمناصرين والرفاق...