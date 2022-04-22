أقدموا على عدة عمليات سرقة.. فأوقفهم مخفر قانا

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 13-4-2022 وفي بلدة حناويه / قضاء صور، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت دورية من مخفر قانا في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف، كل من:

ع. ح. (مواليد 2004، لبناني)

ح. ش. (مواليد عام 1998، لبناني)

م. ص. (مواليد عام 2007، سوري)

بالجرم المشهود داخل غرفة كهرباء عائدة للشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، وضبطت بحوزتهم أدوات تستخدم في قطع الاسلاك الكهربائية، وفان نوع " رينو كانغو"، فيما فرّ متورط آخر -عمل عناصر المخفر على استدراجه وتوقيفه في بلدة عين بعال-، ويدعى:

ع. ن. (مواليد عام 2006، فلسطيني)

بالتحقيق معهم، اعترفوا على إقدامهم بالاشتراك مع آخرين بعدة عمليات سرقة طالت اسلاكاً كهربائية، من بينها بتاريخي 9و10-4-2022 في بلدتي البازورية ووادي جيلو. كما جرى ضبط قسم من المسروقات التي كانت مخبأة في بلدة البازورية.

كذلك، ألقت مفرزة استقصاء الجنوب القبض على شريكيهما، وهما:

ج. ق. (مواليد عام 1997، سوري)

أ. ر. (مواليد عام 2006، سوري)

كما أوقفت المدعو: ف. م. (مواليد عام 1977، لبناني) بجرم شراء مسروق.

أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على اشارته.

وفي سياق منفصل، أوقفت عناصر مخفر قانا كل من:

ع. ي. (مواليد عام 1992، فلسطيني)

ح. ج. (مواليد عام 1990، سوري)

لإقدامهما على عملية سرقة من داخل ورشة قيد الانشاء في بلدة عيتيت.

اودعا القضاء المختص بناء على اشارته".