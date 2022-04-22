الشامي من واشنطن: تشديد على إنجاز لبنان للقوانين المطلوب اقرارها كي يصبح برنامج صندوق النقد نهائيًا

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ذكر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، اثر اجتماعاته في العاصمة الأميركية واشنطن، بشأن الاتفاق مع صندوق النقد، أنّ "كل من التقيتهم شددوا على ضرورة ان يبرهن لبنان جديّته بانجاز كل القوانين المطلوب اقرارها في مجلس النواب، كي يصبح البرنامج نهائيًا".

ولفت، في تصريح لقناة الـLBCI، إلى أنّ "القوانين المطلوب من لبنان اقرارها كي يصبح البرنامج مع صندوق النقد نهائيًا، هي مشروع الموازنة وتعديل قانون السرية المصرفية، وقانون اعادة هيكلة المصارف الذي تعمل عليه الحكومة ويجب ان ترسله قبل الانتخابات النيابية المقبلة".