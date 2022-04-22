مصادر الـLBCI: هناك بحث بتخفيف الدعم عن القمح والخبز تدريجيا بمهلة ستة أشهر

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أفادت مصادر وزارية متابعة لقناة الـLBCI، بأن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حمل كامل المسؤولية بأزمة القمح لوزير الإقتصاد أمين سلام وطلب منه التصرف بمواكبة أمنية، والأخير رد بأنه اتصل بقوى الأمن الا أن الرد كان أن هناك نقص في العديد".

وعلمت القناة من مصادر أن هناك "استنسابية بتوزيع بونات الطحين على الأفران، بالإضافة الى أن المخابز الكبيرة تستخدم الطحين المدعوم لصناعة الحلويات، بالإضافة الى المشكلة القديمة الجديدة بين مصرف لبنان والحكومة وصرف الإعتمادات".

مصادر وزارية أكدت للقناة أن "هناك بحث بتخفيف الدعم عن القمح والخبز تدريجيا بمهلة ستة أشهر".