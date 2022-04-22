غصن عن مذكرة توقيفه: التوقيت مفاجئ قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

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ذكر كارلوس غصن، تعليقًا على مذكرة توقيفه من السلطات الفرنسية، أنّ "التوقيت مفجافئ قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وهذا كله يجعلنا نشعر أن هناك رائحة غير طيّبة"، موضحًا أنّ "مذكرة التوقيف كنّا ننتظرها، وهي مهمة لأجلي لأنه يمكنني أن ادخل في الملف".

وأشار، في حديث لقناة "الجديد"، إلى أنّ "السلطات الفرنسية لم تدافع عنّي" أمام الاتهامات في اليابان، مشيرًا إلى "أنّني لا أعتقد أن يحصل هناك أزمة دبلوماسية بين لبنان وفرنسا، واعتقد أنه سيصبح هناك تفاهم بين البلدين، ويمكن أن يكون هناك تدخل للسلطات اللبنانية بأن تجمع الملف الياباني والفرنسي، أو أن يبقى الموضوع في فرنسا".

وذكر غصن، "أنني كنت مخططًا للتقاعد في لبنان، وهذا القرار أخذته منذ زمن مع زوجتي"، موضحًا أنّ "لديّ عدة عروض خارجية، وهناك عدة سياسيين أخذوا رأيي، وأنا مستعد أن أساعد كل من يستلم البلد".