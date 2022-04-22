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عقد النائب آلان عون لقاء مع لجنة المرأة في التيار الوطني الحر - بعبدا في إطار مشاركة المرأة في الماكينة الانتخابية للتيار وكان له كلمة قال فيها:" تكريم المرأة هو في سلوك الرجل كل يوم، وليس فقط في إطلاقه الشعارات في يوم المرأة ومن ما يزال ينظر إلى المرأة بطريقة مختلفة في ما يخصّ حقوقها فهو ينتمي الى زمن ماضٍ.

فلا يجوز أن يبقى هناك تمييز جندري في حقوق المرأة لا في الحياة الاجتماعية أوالعائلية أو السياسية، وقد شهدنا وزيرات في حكومات متلاحقة لا يقلّن كفاءة وقدرة عن أي وزراء، وقد حان الوقت للخروج من النظرة الذكورية التي ما تزال في أذهان البعض."

وتابع عون:"لم يكن عدد المرشحات على الانتخابات على قدر الطموحات ويجب العمل على تحفيذ انخراط المرأة في العمل السياسي والتحضير الانتخابي باكراً لكي يتسنّى مشاركة عدد أكبر منها في الاستحقاقات المقبلة".