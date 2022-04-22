رامز امهز يعلن انسحابه من الانتخابات: "ما بشرفني كفي بلائحة القوات اللبنانية"

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اعلن المرشح عن المقعد النيابي الشيعي في محافظة بعلبك الهرمل رامز أمهز انسحابه من المعركة الانتخابية خلال مؤتمر صحفي عقده في دارته في بلدة اللبوة بحضور حشد من أبناء عائلة أمهز وفاعليات اجتماعية من اللبوة والبقاع الشمالي.

وقال أمهز: أنا مرشح على لائحة بناء الدولة وكنا ترشحنا تحت شعار الانماء ولم نترشح للتشهير بسلاح المقاومة وتبين لنا في الاخير ان هذه اللائحة مدعومة جهات معادية المقاومة وتطالب بنزع سلاح المقاومة، وهذا السلاح يشرف كل الأمة العربية والاسلامية ونحن شاركنا في معارك تحرير جرود عرسال من الارهابيين ومقاومة اسرائيل وقدمنا كعائلة أمهز مئات الشهداء في هذا الخط، لذا لم يعد يشرفني الاستمرار بالترشح في هذه اللائحة التي تنتمي الى القوات اللبنانية، واعلن تاييدي للائحة الأمل والوفاء في بعلبك الهرمل بناء لطلب العائلة وقناعتي الشخصية.