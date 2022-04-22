ماكرون: فرنسا سلمت “قيصر” لأوكرانيا

A + A -

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن باريس سلمت أسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك منشآت دفاعية من نوع “قيصر” وصواريخ ميلان المضادة للدبابات.

وفي مقابلة مع “OUEST FRANCE”، أقر ماكرون بتزويد كييف، بصوارخ مضادة للدبابات “ميلان”، وكذلك مدافع “قيصر”.

ورأى أنه “في كل يوم تقرر روسيا المضي قدما بعمليتها العسكرية في أوكرانيا، فإنها تقلل من خياراتها للعودة إلى الوضع الطبيعي، وتقلل من قدرتنا على بناء السلام الدائم”.

وأضاف: “بالنظر إلى جرائم الحرب التي تم تحديدها، والخيارات التي اتخذتها روسيا في دونباس وفي ماريوبول، من الواضح جدا أن هناك إرادة للتصعيد من قبل روسيا”، مشددا على أن “مسؤوليتنا هي أولا وقبل كل شيء القيام بكل شيء لمساعدة أوكرانيا”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على أوروبا أن تزود كييف بالأسلحة الثقيلة، أوضح ماكرون، أن “الجميع يتحمل مسؤولياته، ونحن ننسق مع ألمانيا، وتحدثت منذ يومين مع المستشار الألماني أولاف شولتس حول هذا الموضوع”، مضيفا: “نحن نقدم معدات كبيرة لأوكرانيا، من صواريخ “ميلان” إلى مدافع “قيصر” وأنواع عديدة من الأسلحة، وأعتقد أنه يتعين علينا الاستمرار في هذا الطريق”.

المصدر: OUEST FRANCE