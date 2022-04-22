فرار سجناء من سجن الشرطة العسكريّة في القبّة

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تمكّن فجر اليوم 14 سجيناً من الفرار من داخل سجن الشرطة العسكريّة في القبّة– ثكنة بهجت غانم والفارّون هم:

- (ع. ح.) سوريّ الجنسيّة.



- (ع. د.) لبنانيّ الجنسيّة.



- (ك. ص.) لبنانيّ الجنسيّة.



- (م. ع.) لبنانيّ الجنسيّة.



- (ع. م.) لبنانيّ الجنسيّة.



- (أ. ق.) لبنانيّ الجنسيّة.



- (م. ش.) لبنانيّ الجنسيّة.



- (م. س.) لبنانيّ الجنسيّة.



- (ع. ح.) لبنانيّ الجنسيّة.



- (و. ع.) لبنانيّ الجنسيّة.



- (أ. ق.) لبنانيّ الجنسيّة.



- (ع. ع.) لبنانيّ الجنسيّة.



- (م. ع.) لبنانيّ الجنسيّة.



- (خ. خ.) لبنانيّ الجنسيّة.

وبحسب ما أفادت المصادر فإنّ "القوى الأمنيّة تمكّنت حتّى اللحظة من إلقاء القبض على 7 من الفارّين، فيما العمل جارٍ للبحث عن الآخرين تمهيداً لتوقيفهم