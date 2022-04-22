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اللقاء المعروفي يقيم إفطاره الرمضاني الأول

22
APRIL
2022
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أقام اللقاء المعروفي، الافطار الرمضاني الاول في بلدة بشامون، تخلله كلمة ترحيبية لعصمت حسان، وألقى حسن علي الأمين كلمة وطنية ورسالة رمضانية ركز فيها على "حب الوطن والخير العام".

وكانت كلمة لرئيس ومؤسس اللقاء المعروفي الشيخ زياد ابوغنام شكر فيها الحضور، وأطلع الجميع على نشاطات واهداف جمعية منبر اللقاء الخيرية والاجتماعية والبيئية. وركز على "ضرورة التعاون وتقديم كل ما يحتاجه المواطن في ظل غياب الدولة والوضع الاقتصادي الصعب تحت شعار نحن حدك".

وتلا الكلمات إفطار رمضاني جامع حضره ممثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدكتور سامي ابي المنى مستشاره الشيخ وسام سليقة، قضاة من المجلس المذهبي، حشد من المشايخ، هيئات اجتماعية وأمنية وبلدية من مختلف المناطق، فاعليات من مؤسسة العرفان التوحيدية وجمعية الإشراق الخيرية ومؤسستي لتعارفوا وأديان، وفاعليات.

بعدها كانت أمسية شعرية وطنية لمنتدى شواطىء الادب في بشامون، شارك فيها العديد من الشعراء اللبنانيين والعرب بقصائد من وحي المناسبة.

 

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