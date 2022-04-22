أمل أبو زيد متوجهاً الى التياريين في جزين عبر الـtayyar.org: مشاركتكم في الانتخابات ستكون الردّ على الهجمات على الرئيس عون والنائب باسيل

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على بعد مرمى حجر زمني من الانتخابات النيابية اعتبر مرشح أحد المقعدين المارونيين في منطقة جزين أمل أبو زيد للـtayyar.org أن البعض لا يزال يحاول ترويج أن الانتخابات لن تُجرى في موعدها لأن هذا البعض هو نفسه الذي كان يطالب بانتخابات نيابية مبكرة ظنّاً منه أن الناس صدّقت الأكاذيب لكنه اليوم وصل الى نتيجة أن الشائعات ما عادت تنطلي على أحد وتبيّن أن هناك أحزاباً وتيارات فاعلة، وإمكانيات نجاحها ثابتة.

واعتبر أبو زيد أنه قد يكون هؤلاء يستندون على بعض المعطيات من خلق أزمات وافتعال إشكالات وغيرها، لكنّ في هذا الاطار هناك تأكيد واضح من قبل رئيس الجمهورية أن الانتخابات ستجري في الموعد المحدد لها وكذلك هنالك تأكيد من رئيس الحكومة ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وتوجه أبو زيد الى الناخب الجزيني بالقول:"انتخابات 2022 مهمّة جدّاً لأنها قد تكون بداية لإعادة تأسيس لمرحلة جديدة ومشاركة الجزينيين بالانتخابات يجب أن تكون كثيفة وفاعلة، وأطلب منهم أن يحكّموا ضميرهم ويحرّروا عقلهم وينتخبوا بعدها الذي يشبههم".



والى بنات وأبناء التيار الوطني الحر قال أبو زيد:"هذه الانتخابات محطة أساسية جدّاً لتأكيد أن التيار الوطني الحر هو الرقم الصعب في جزين، ومشاركتهم ستكون ردّاً على كل ما قيل ضد الرئيس العماد ميشال عون وضد التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل".