living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كهرباء لبنــان: استمرار التعديات على منشآت كهرباء لبنان وتحذير من وضع خط دير نبوح – بارد تحت التوتر

22
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان ان منشآتها ما زالت تتعرض لسرقات متكررة على مستوى شبكات التوزيع وأيضا" شبكات النقل / توتر عالي حيث يتم بشكل ممنهج سرقة الكابلات الهوائية وكذلك زوايا التشبيك الحديدية العائدة لأبراج التوتر العالي الداعمة لها الأمر الذي يؤدي الى سقوط هذه الأبراج وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة كما حدث خلال شهر آذار المنصرم في عكار وقبل ذلك في جرود الهرمل  حيث سقط من جراء هذه السرقات ثلاثة أبراج 220 ك.ف، كما ان هذه السرقات طاولت خلال الاسبوع الماضي أبراج التوتر العالي العائدة لخط ديرنبوح - بارد 66 ك.ف في منطقة عدوة مركبتا والذي تعود ملكيته لشركة نقل القوى الكهربائية مما أدى الى سقوط أحد الأبراج وسرقة الكابلات الهوائية التي كانت عليه.
 
لــــــذلك
 
فان المؤسسة ستقوم ابتداء" من نهار السبت الواقع في 23/4/2022 بإعادة وضع خط ديرنبوح - بارد 66 ك.ف تحت التوتر وتدعو المواطنين لعدم الاقتراب من أبراج التوتر العالي والكابلات الهوائية وحتى لو كانت ملقاة على الأرض وذلك حفاظا" على سلامتهم.
 
كما تدعو القوى الأمنية لكشف المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة في مثل هكذا حالات وإنزال أشدّ العقوبات بحقهم نظرا" للأضرار والخسائر الجسيمة التي تترتب من جرّاء هذه التعديات والسرقات التي تطاول المنشآت العامة، كما نهيب بكافة البلديات الإبلاغ الفوري عن هذه التعديات ومواكبة القوى الأمنية لقمع المعتدين.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout