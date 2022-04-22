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ارتفاع كبير بالحرارة مع امطار رعدية.. ما جديد الطقس؟

22
APRIL
2022
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على فيسبوك انه تعاود المناطق المدارية الصحراوية نشاطها نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط اعتباراً من اليوم الجمعة وترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بخاصة في المناطق الداخلية.

 

هذا، وتتوجّه سحب مدارية رطبة من البحر الاحمر نحو شمال شبه الجزيرة العربية لتتمدد بين الاردن وسوريا ويصل تأثيرها على لبنان بمناطقه الشرقية وقد يؤدّي الامر الى تساقط بعض الامطار مصحوبة بالبرق والرعد وذلك بين الاحد والاربعاء.

 

تشتد احيانا سرعة الرياح الشرقية لتصل الى 40 كم في الساعة في المناطق الجنوبية.

 

طقس اليوم الجمعة غائم ودافئ

طقس يوم السبت غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح شرقية ناشطة

طقس يوم الاحد حار في الداخل مع احتمال وصول سحب رعدية من البحر الاحمر.

الحرارة على الساحل ليوم السبت: 25-27 درجة نهاراً و 19 ليلاً موّزعة بين الشمال والجنوب

في البقاع: 30-31 نهاراً و 14 ليلا

على الجبال 1200 متر: 26 نهاراً و 13

على الجبال 2000 متر: 20 نهاراً و 6 ليلا

الرياح: جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 20 و 45 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة: 40 %

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