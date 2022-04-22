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مسلحان بصورة دائمة ويتنقلان بطريقة حذرة... شقيقان اثارا الرعب والبلبلة في بيروت

22
APRIL
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:


في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة والسلب والنشل في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن حصلت عدة عمليات سلب بقوة السلاح ونشل وإطلاق نار على عدد من المواطنين والأجانب ضمن محافظة بيروت، من قبل عصابة مجهولة الهوية مسلّحة تنفّذ عملياتها على متن دراجة آلية، وقد نتج عنها إصابة عدد من الضحايا بطلق ناري وترويع المواطنين خلال هذه العمليات.


على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المنفذين وتوقيفهم، ونتيجة الجهود الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت الى تحديد هويتهما، وهما الشقيقان:

م. م. (مواليد عام 1987، لبناني)
ع. م. (مواليد عام 1989، لبناني)
من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا السرقة والسلب والنشل، ويعتبران من الخطرين كونهما مسلحين بصورة دائمة ويتنقلان بطريقة حذرة.


أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما بما أمكن من السرعة.


بتاريخ 14-4-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة التابعة لشعبة المعلومات من رصدهما في محلة غاليري سمعان، فعملت على نصب مكمن محكم في المحلة أسفر عن توقيفهما، بعد محاولتهما مقاومة القوة تمكّنت من السيطرة عليهما. وبتفتيشهما، ضبط بحوزتهما مسدس حربي وكمية من مادة الكوكايين وقوارص حديدية.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ أكثر من /20/ عملية نشل وسلب، وأكثر من /5/ عمليات سرقة دراجات آلية بقوة السلاح وإطلاق النار واصابة الضحايا في بعض العمليات، وذلك في مناطق مختلفة من محافظة بيروت من بينها: عين المريسة، المنارة، رأس بيروت، الحمرا والرملة البيضاء.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

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