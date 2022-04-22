living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء للنائب سيمون أبي رميا‎‎ مع لجنة المرأة في هيئة قضاء جبيل

22
APRIL
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
البرنامج الانتخابي للتيار الوطني الحر وخطة عمله للمرحلة المقبلة وتعزيز مشاركة المرأة في العمل الحزبي والسياسي شكلت عناوين اللقاء عبر تطبيق zoom الذي نظمته لجنة المرأة في هيئة قضاء جبيل مع النائب سيمون ابي رميا وأدارت الحوار رئيسة اللجنة لينا الحاج عساف شليطا وشاركت فيه منسقة اللجنة المركزية جومانا سليلاتي وأعضاء اللجنة ومسؤولات لجنة المرأة من مختلف الأقضية. 
 
 ابي رميا أكد ان لبنان سينهض من أزمته الحالية بعد وضع أطر التعافي وإنهاء ملف ترسيم الحدود الذي سيسمح للبنان بدخول نادي الدول المنتجة للغاز والنفط.
 
ولفت أبي رميا الى أن التيار وان لم يستطع تحقيق كل مشاريعه الاصلاحية فقد استطاع افشال مؤامرت الفاسدين ووقف في وجه التوطين وتمرير الكابيتال كونترول بصيغة تضر بالمودعين. ورأى أبي رميا أن تغيير النظام بات ضرورة لأنه أثبت عقمه.
 
وعن مشاركة المرأة في الشأن السياسي أكد أبي رميا دعم التيار لتعزيز  دور المرأة وتبوئها مراكز في للشأن العام واكبر دليل على ذلك هو الحصة النسائية في نيابة الرئاسة في التيار. كما لفت الى قانون الكوتا النسائية الذي تقدم به التيار آملا اقراره مع المجلس الجديد.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout