لقاء للنائب سيمون أبي رميا‎‎ مع لجنة المرأة في هيئة قضاء جبيل

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البرنامج الانتخابي للتيار الوطني الحر وخطة عمله للمرحلة المقبلة وتعزيز مشاركة المرأة في العمل الحزبي والسياسي شكلت عناوين اللقاء عبر تطبيق zoom الذي نظمته لجنة المرأة في هيئة قضاء جبيل مع النائب سيمون ابي رميا وأدارت الحوار رئيسة اللجنة لينا الحاج عساف شليطا وشاركت فيه منسقة اللجنة المركزية جومانا سليلاتي وأعضاء اللجنة ومسؤولات لجنة المرأة من مختلف الأقضية.

ابي رميا أكد ان لبنان سينهض من أزمته الحالية بعد وضع أطر التعافي وإنهاء ملف ترسيم الحدود الذي سيسمح للبنان بدخول نادي الدول المنتجة للغاز والنفط.

ولفت أبي رميا الى أن التيار وان لم يستطع تحقيق كل مشاريعه الاصلاحية فقد استطاع افشال مؤامرت الفاسدين ووقف في وجه التوطين وتمرير الكابيتال كونترول بصيغة تضر بالمودعين. ورأى أبي رميا أن تغيير النظام بات ضرورة لأنه أثبت عقمه.

وعن مشاركة المرأة في الشأن السياسي أكد أبي رميا دعم التيار لتعزيز دور المرأة وتبوئها مراكز في للشأن العام واكبر دليل على ذلك هو الحصة النسائية في نيابة الرئاسة في التيار. كما لفت الى قانون الكوتا النسائية الذي تقدم به التيار آملا اقراره مع المجلس الجديد.