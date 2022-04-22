living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيانٌ تحذّيري لـ"عمال المخابز"!

22
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شدد رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري، في بيان، على أن, "رغيف الخبز خط أحمر، وبالخبز يحيا الانسان، والمادة الأساسية والحيوية لكافة المواطنين والقوت اليومي للعمال والفقراء، ومن واجبنا الدفاع عن رغيف الخبز وحقوق العمال".

 

وأضاف, "وما زاد الطين بلة أزمة الطحين نتيجة تأخر فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان لشراء القمح وتطمينات وزارة الاقتصاد والتجارة بوجود بواخر القمح في البحر، وما ينتج عن هذا التأخير من شح بمادة الطحين في الافران واقفال بعضها، مما يسبب ارباكا عند المواطنين".

 

وسأل, "أين هو المال المخصص لدعم القمح وأين مخزونه والمطاحن تهدد بالاقفال والافران من شح في مادة الطحين واقفال بعضها لعدم توفره"، مضيفا "نحن طالبنا الدولة باستيراد مادة القمح مباشرة وتحمل المسؤولية تجاه رغيف خبز المواطنين، وانشاء افران شعبية في المناطق للحد من الازمة".

 

ولفت إلى أن "حلقات مسلسل أزمة القمح والطحين شبيهة بحلقات رفع الدعم السابقة، واليوم الخوف أن تكون الازمة مفتعلة تمهيدا لرفع الدعم عن رغيف الخبز، ندعو الحكومة لتحمل كامل المسؤولية لتأمين وتوفير هذه المادة من القمح ومهمتها البحث عن اسواق بديلة لشراء هذه المادة والحفاظ غلى دعم الطحين المخصص لصناعة الخبز العربي".

 

كما دعا رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري، جميع العمال إلى "المشاركة في الاحتفال المركزي امام مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الكولا وطى المصيطبة، الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاحد في الاول من أيار".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout