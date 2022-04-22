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عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 نيسان 2022

22
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البناء

ـ إيران تنذر «إسرائيل»… وعبد اللهيان بعد لقاء المقداد: لم نبتعد في فيينا عن فرص التفاهم
ـ جمعة مقدسيّة حاسمة: تل أبيب لا تستبعد حرباً مع غزة… والمقاومة في حال جهوزيّة
ـ الحكومة لتعويم الكابيتال كونترول بوعود حول الخطة لتثبيت اللجنة الحكوميّة وكف يد القضاء


الأخبار

ـ السعودية: المأزق الكبير
ـ تنحية الحاكم «مسألة وقت» وجهود لضمان عدم توقيفه
ـ إنذار قضائي أوروبي للمصارف: سلّموا حسابات سلامة… أو نداهمكم!
ـ هكذا تستنفر سفارة عوكر أذرعها في الانتخابات اللبنانية
ـ معركة عائلية على المقعد السني في عاصمة الإقليم

 

اللواء
ـ واشنطن تنفض يدها من الكهرباء.. والبنك الدولي يبحث عن الجدوى السياسية!
ـ برّي يُعيد «الكابيتال كونترول» إلى اللجان الثلاثاء.. وعطاءات مالية للجمعيات
ـ هل يُنقذ ميقاتي دار الأيتام الإسلامية؟
ـ عقوبات على الصين؟


الجمهورية
ـ سباق بين الانتخابات وخطة التعافي
ـ اليوم علّق على خشبة
ـ ميشال المر ثقتنا كبيرة بالناس
ـ جعجع الجيولوجي

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