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أسرار الصحف ليوم الجمعة 22 نيسان 2022

22
APRIL
2022
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البناء

ـ علّق إعلامي في الثامن من آذار على ما نشرته صحيفة عكاظ عن طلب مسؤولين في حزب الله من إيران مبلغ 25 مليون دولار لدعم الحلفاء انتخابياً بالقول “لم يكن إبلاغنا بحجم الدفعة السعودية الأولى للمال الانتخابي بحاجة الى هذه الطريقة الملتوية”.
ـ تؤكد مصادر روسية أن كنزاً أمنياً ثميناً وسراً غامضاً سيكشفه خروج المقاتلين المحاصرين في مجمع التعدين في ماريوبول وأن مستوى ونوعية الاتصالات التي تجري والعروض المالية والسياسية المقدمة لتأمين الإخلاء الجماعي عبر البحر دون تدقيق بالهويات تؤكد ذلك

اللواء
ـ ما يزال خلط الأوراق يتفاعل على الساحات الانتخابية، لدرجة أن ما يجري لم يكن مسبوقاً في أي وقت، وتترتب عليه نتائج تحدّد المسار الدولي في التعامل معها
ـ تتأخر المعاملات في الوزارات الحيوية التي تطال مصالح المواطنين وغيرهم أشهراً فوق أشهر، وتبقى الحقوق عالقة في عالم الغيب.
ـ ما تزال المصارف تعبث بمستحقات الموظفين والمتقاعدين، من دون حسيب أو رقيب، والسؤال هو: أين هيئة الرقابة على المصارف وإجراءاتها الردعية والملزمة؟!

الجمهورية
ـ إعتبر وزير بعد لقاء مع مرجع رسمي أن موقف هذا المرجع من مشروع دقيق هو تكتيكي أكثر منه مبدئي.
ـ مرجع كبير قال إن المغتربين كانوا الضحية الأولى للمصارف التي أودعوا فيها ٤٠ مليار دولار وباتوا لا يعرفون شيئاً عن مصيرها.
ـ تبين أن زيارة مسؤول إلى مسؤول آخر منذ فترة كانت غايتها نفي نهائية ما نشر عن مشروع حساس.

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