سلام خلال مداهمة في احدى المطاحن: مسألة الخبز هي مسألة أمن غذائي ولا يوجد قرار لرفع الدعم أبدًا

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خلال مداهمة في احدى المطاحن في كورنيش النهر، اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أنه لدينا واقع حال ومشكلة في البلد معنيّ فيها كل شخص لبناني، مشيرًا إلى أنّ هدف الجولة، يأتي من ضمن علمنا لأن المطاحن تستورد القمح، ومن الضروري أن يكون لدينا دور رقابي، للنظر إلى الكميات الموجودة.

ولفت سلام إلى أنّ هناك سوء فهم في ادارة ملف القمح، حول توزيع كمية من القمح، لأمور غير الخبز العربيّ، موضحًا أنّ مسؤولية الوزارة تتركز على عدم انقطاع مادة القمح وجودتها، والقدرة الشرائية للقمح، وأن موضوع التهريب أمني بامتياز، وهو مسؤولية القوى الأمنية، وليس وزارة الاقتصاد، مؤكدًا أنّ مسألة الخبز هي مسألة أمن غذائي، ولا يوجد قرار لرفع الدعم أبدًا.