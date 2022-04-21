دوائر محافظة لبنان الشمالي تستقبل طلبات مندوبي المرشحين للحصول على تصاريح الدخول الى اقلام الاقتراع

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أعلنت دوائر محافظة لبنان الشمالي عن “استقبال طلبات مندوبي المرشحين للحصول على تصاريح تخولهم الدخول الى اقلام الاقتراع، وذلك ابتداء من يوم الثلثاء المقبل الواقع في 26-4-2022 ، خلال فترة الدوام الرسمي، ووفقا للشروط التالية:

1 – تقديم الطلب من المرشح شخصيا او من ينوب عنه، بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح.

2 – تقديم الطلب من قبل مندوب اللائحة المكلف بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح، على ان توقع الوكالة من قبل جميع اعضاء اللائحة

‎المستندات المطلوبة:

1- صورة عن الهوية او صورة عن جواز السفر اللبناني الصالح بتاريخ تقديم الطلب.

2 – نسخة عن لائحة القيد الوارد فيها اسم المندوب وفقا للجداول الصادرة عن المديرية العامة للاحوال الشخصية.