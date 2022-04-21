الرئيس عون منح رجل الاعمال الراحل رزق رزق وسام الأرز الوطني

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منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رجل الاعمال الراحل رزق رزق، وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور تقديراً لعطاءاته في المجالات الإنمائية والاقتصادية والإنسانية والخيرية. واوفد الرئيس عون المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير الى دارة الراحل في الرابية، حيث قدم التعازي وسلّم افراد العائلة الوسام، مشيداً بجهود الراحل في التنمية والانماء، ورؤيته وما قدّمه للبنان ولمجالات الاستثمار فيه من خلال مشاريع إنمائية وعقارية منتجة، مما افسح في المجال امام إيجاد فرص عمل للشباب والشابات في حقول عدة وساهم في نمو الاقتصاد المنتج.



وقال: كانت للسيد رزق اياد بيضاء في الاعمال الخيرية والإنسانية، وهو كان بمثابة رجل الخير والكرم امام الفقراء والذين هم بحاجة الى عناية واهتمام، فضلاً عن مساهمته في الكثير من الجمعيات الخيرية وجمعيات ذوي الاحتياجات الإضافية. فعلاً كان رزق رجل محبة وتواضع".



وكان الراحل رزق رزق قد توفي يوم السبت الماضي، واحتفل بالصلاة لراحة نفسه في بلدته عشقوت، وتقبّل افراد اسرته التعازي في الكنيسة ثم في دارة الفقيد في الرابية.