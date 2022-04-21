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الرئيس عون شدد على أهمية الشباب في عملية التقارب بين الدول داعياً إياهم الى التفاعل مع بعضهم البعض

21
APRIL
2022
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وزير الشباب والرياضة عرض شؤون الوزارة وعلاقتها مع القطاعات الشبابية والاستعدادات لإنجاح المؤتمر الكشفي العربي العام الذي سيعقد في لبنان في ايلول المقبل
 
رئيس الجمهورية بحث مع النائب السويدي روجيه حداد العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وأوضاع الجالية اللبنانية في السويد وتواصلها مع الوطن الام
 
 
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أهمية الشباب في عملية التقارب بين الدول، والدور الكبير الذي يمكن ان يقوموا به في هذا المجال، من خلال التفاعل مع بعضهم البعض وإرساء جسور التواصل وهدم العوائق التي من شأنها ان تساهم في ازدياد فرص الحروب والاقتتال بدل اعتماد ثقافة السلام والحوار.
 
ودعا الرئيس عون الشباب الى وجوب التعمّق في ثقافة القوانين الناظمة، لان الآمال معقودة عليهم لتسلّم المسؤوليات في دولهم بما يتلاقى مع أفكارهم وآرائهم المستقبلية. كما شدد على أهمية الحركات الكشفية والرياضية في جمع الشباب وصقل قدراتهم وطاقاتهم.
مواقف الرئيس عون جاءت خلال لقائه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس الذي اطلعه على شؤون الوزارة والنشاطات التي تقوم بها لتعزيز التفاعل مع الشباب اللبناني. 
 
بعد اللقاء، قال الوزير كلاس: "تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس في اطار زيارتي الدورية لاطلاعه على ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من انشطة ولقاءات، ولأخذ توجيهات فخامته حول المؤتمر الذي سيعقد في الاردن بين ٢٣ و٢٤ ايار في اطار السياسات التعليمية لتكوين المهارات والقدرات الشبابية، وتأهيل الشباب لبناء مستقبل اكثر انفتاحا وتفاعلا. وعرضت مع فخامته شؤون الوزارة وعلاقتها مع القطاعات الشبابية، اضافة الى الاستعدادات التي تقوم بها باشراف دولة رئيس مجلس الوزراء، لإنجاح المؤتمر الكشفي العربي العام الذي سيعقد في لبنان في ايلول المقبل. وقد ابدى فخامته حرصه على الحركة الكشفية والرياضية، ووجوب تعزيرها وايلائها العناية والاهتمام الخاص".
 
وأضاف الوزير كلاس: " ركّز فخامته على:
 
١-التعليم مهما اكتسب من نظريات ، يؤكد ان التعليم التطبيقي هو الاهم في تقدم المجتمعات. 
 
٢- ان التقارب بين الدول يساعد على الازدهار ويعزز السلام بين الشباب ويمكّنهم من بناء الجسور بين بعضهم في الدول.
٣-تشجيع الاجيال الشبابية  لتسلّم المسؤوليات في كل البلدان التي ينتسبون اليها . وهذا ما يستوجب عليهم ان يزيدوا من ثقافتهم بالقوانين الناظمة".
 
النائب في البرلمان السويدي روجيه حداد
الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب في البرلمان السويدي اللبناني الأصل السيد روجيه اديب حداد، يرافقه السيد جورج توفيق حداد. 
واطلع النائب حداد رئيس الجمهورية على ما يقوم به من اتصالات ولقاءات بهدف تعزيز العلاقات بين لبنان والسويد، لا سيما وانه عضو في لجنة الصداقة اللبنانية –السويدية. كما تطرق البحث الى أوضاع الجالية اللبنانية في السويد التي تبقى على تواصل مع الوطن الام.
 
النائب ادي معلوف
واستقبل الرئيس عون، في حضور النائب ادي معلوف، الدكتور رجاء لبكي والسيد ابراهيم الشويري اللذان سلما رئيس الجمهورية مستندات وارشفة حول ما كتبته المجلات والصحف الفرنسية عنه خلال العامين الممتدين من 1998 وحتى 1990، مبوّبة وفق الحدث والتاريخ.
 
وفد من عائلة المونسنيور المرحوم عبدو توفيق يعقوب
وفي قصر بعبدا، النائب سيمون ابي رميا مع وفد من افراد عائلة المرحوم المونسنيور عبدو توفيق يعقوب، الذين شكروا الرئيس عون على منح الفقيد وسام الاستحقاق الوطني اللبناني الفضي ذو السعف، تقديراً لعطاءاته في المجالات الإنسانية والوطنية والروحية.
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