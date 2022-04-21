ميقاتي: هذا أمر خاطئ!

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رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّه "جرى الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع وهذا أمر خاطئ".



وأضاف في بداية جلسة مجلس الوزراء: "الكابيتال كونترول كان يفترض أن يقرّ في اليوم الأول من الازمة، واذا كنا سنقدم خطة تعافٍ اقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء لفترة معيّنة لكي تبقى الأموال في لبنان".



وأشار ميقاتي إلى أنّ "من الأمور التي يطلبها صندوق النقد اقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون اقرار هذه القوانين بكل شفافية".



وقال: "اقرار الخطة لم يتم في مجلس الوزراء وكنا واضحين في ذلك لأننا بانتظار استماع الآراء والملاحظات من الوزراء ونحن منفتحون وقد أرسلناه بالأمس الى مجلس النواب للاطلاع فقط واعطاء الملاحظات".



في الانتخابات ونتيجة الاجتماعات مع وزراء الداخلية والخارجية، قال ميقاتي: "كل التحضيرات تسير في الاتجاه الصحيح ووزير الخارجية يتابع الملاحظات التي وردت بشأن اقتراع المغتربين"، وتمنى على وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الاشراف للتحقيق في المخالفات