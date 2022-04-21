استمتعوا بالطقس المشمس.. الأمطار عائدة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح مساء في المناطق الجنوبية.



وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط (معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و24 درجة).



الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً أحياناً مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية (التي تبقى دون معدلاتها على الساحل لهذا الشهر)، كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.



الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح مساء في المناطق الجنوبية.



السبت: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها لهذا العام، يتحول ليلاً إلى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات.



الأحد: غائم جزئياً إلى غائم وانخفاض محدود في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة اعتباراً من بعد الظهر في المناطق الداخلية، بحيث يتوقع أن تكون غزيرة ليلاً.



-الحرارة على الساحل من 12 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 32 درجة، في الداخل من 17الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

- الانقشاع: جيد، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,01

- ساعة غروب الشمس: 19,13