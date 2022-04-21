حفل افطار لهيئة قضاء طرابلس بحضور رئيس التيار

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نظمت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحرّ افطار رمضاني في مطعم الشاطر حسن راس مسقا الكورة ، بحضور رئيس التيار معالي الوزير جبران باسيل و نواب الرئيس مي خريش مارتين نجم كتيلي و طارق الخطيب ومسؤول لجنة قطاع الاقضية طوني بو يونس وعضو المجلس السياسي وليد الاشقر والنائب اسعد درغام.

وشخصيات طرابلسية داعمة وفاعلة.

حيث القى منسق القضاء سامر الرز كلمة رحب فيها بالحاضرين وشدد على معنى شهر رمضان الكريم.

بعد ذالك القى رئيس التيار جبران باسيل كلمة، ابرز ماجاء فيها:

- لسنا في لحظة وطنية يمكن أن نتحمل فيها نقصا في التمثيل أو غبنا أو اجحافًا او اقصاء لأي مكون أو منطقة.

- حاولوا كثيرا ان يبعدونا عن طرابلس لكن لم يتمكنوا لأن اهلنا بالتيار هم من ابنائها وابناء المنية والضنية ونحن نعرف قيمة طرابلس.

- لا يجوز ان يستمر تزوير الانتخابات بالمال ويجب ان تكون للناس القدرة بأن تنتفض على هذا الامر وان تعبر عن رأيها.

- لا احد يمكن ان يحجب عن انسان حرية قراره خاصة عندما يصبح وراء الستارة في الانتخابات.

وفي الختام قدّم رئيس وصاحب قرية بدر حسون البيئية هدية تكريمية للوزير باسيل واخذ الصور التذكارية مع الحاضرين.