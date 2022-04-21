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الأسد يتلقى مزيداً من برقيات تهنئة بمناسبة الذكرى الـ76 لعيد الجلاء

21
APRIL
2022
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الوطن السورية: بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجلاء، تلقى الرئيس بشار الأسد المزيد من برقيات التهنئة من رؤساء دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة ومن شخصيات دينية، تقدموا خلالها بأحر التهاني والتمنيات للسوريين بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدين عمق علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بلدانهم بسورية وحرصهم على تطوير التعاون الثنائي معها.

 

وتلقى الرئيس الأسد برقيات بذكرى عيد الجلاء التي صادفت في السابع عشر من نيسان الجاري من: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، واللبناني ميشال عون، والفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، ورئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا، وأرمينيا فاهاكن خاتشاتوريان، وطاجيكستان إمام علي رحمان، وأندونيسيا جوكو ويدودو، وفيتنام نجوين شوان فوغ، وأبخازيا أصلان بجانيا، والدومينيكان لويس أبي نادر، وأوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وكاثوليكوس عموم الأرمن كاريكين الثاني، وذلك حسب ما ذكرت وكالات «سانا».

وكان الرئيس الأسد قد تلقى برقيات تهنئة من كل من: سلطان عمان هيثم بن طارق، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الهند رام ناث كوفيند، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوسا، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس شؤون الدولة لكوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ وون، ورئيس سيرلانكا غوتابايا، ورئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف، وملك مملكة تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، وملك ماليزيا السلطان عبد اللـه شاه، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ورئيس مجلس إدارة الدولة في اتحاد ميانمار أونغ هيلانغ، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

الوطن السورية
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