الأنباء الكويتية: سفراء لبنان يغادرون لتسلّم مهامهم في دول الخليج والتحضير لجولة ميقاتي بدءاً من اليوم

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الأنباء الكويتية: عاد سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية فوزي كبارة إلى مقر عمله في الرياض أمس، ويستعد سفيرا لبنان لدى الكويت والإمارات للعودة إلى سفارتيهما، ضمن إطار الصفحة الجديدة مع الدول الخليجية، التي عاد سفراؤها إلى بيروت تباعا.

وسيتولى هؤلاء السفراء التحضير للجولة الخليجية التي يباشرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتبارا من انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، مستهلا بالمملكة العربية السعودية، حيث سيؤدي مناسك العمرة، على ان يتابع جولته الخليجية بعد عيد الفطر، لتشمل الكويت والإمارات وسلطنة عمان، والبحرين التي لم تحدد موعد زيارته إليها بعد. وحصل تواصل بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، حيث جرى عرض آخر التطورات على الساحة العربية.