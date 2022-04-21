أسرار الصحف ليوم الخميس 21 نيسان 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع مالي تعليقاً على نقاشات الكابيتال كونترول إن كل القوانين تضع قواعد عمل وتقول إن القضاء هو مرجع البتّ بالخلافات حولها إلا صيغة هذا القانون فتقول إن لا قواعد بل سلطة استنسابية تتولاها لجنة وزارية وإن كفّ يد القضاء هو القانون.

خفايا

قال دبلوماسي مخضرم إن أيّ حكومة إسرائيلية من الآن وصاعداً بعد حضور معادلة سيف القدس في كل مواجهة جديدة ستجد نفسها مجبرة على الاختيار بين حرب مع المقاومة تفتح باب تهديد أمن الكيان أو حرب أهليّة مع المستوطنين تفتح باب تفكك الكيان.



اللواء: أسرار

همس

يدور لغط حول المصير الرئاسي، بصرف النظر عن إتمام العملية الانتخابية، في ضوء ضياع بوصلة أكثر من جهة محلية معنية، وصمت حزب بارز.



غمز

يخشى معنيون بأن تتحوّل الكهرباء الموعودة ورقة ضغط على أطراف معنية، بصرف النظر عن «قانون قيصر» وما يتفرع عنه سورياً وإقليمياً..



لغز

يحجب متمولون، وهم في الوقت نفسه مرشحون للانتخابات، توزيع المال المرصود، ريثما يتبين الأبيض من الأسود في المسار الانتخابي واتجاهاته!

نداء الوطن: خفايا

يتم الحديث عن أن دوائر وزارة الصحة أخفت تقريراً يكشف عن وجود عشرات الصيدليات أصحابها متوفون او مقيمون خارج البلاد، حيث تبين ان إداراتها تتم من قبل غير مجازين في الصيدلة.