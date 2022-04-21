living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 21 نيسان 2022

21
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع مالي تعليقاً على نقاشات الكابيتال كونترول إن كل القوانين تضع قواعد عمل وتقول إن القضاء هو مرجع البتّ بالخلافات حولها إلا صيغة هذا القانون فتقول إن لا قواعد بل سلطة استنسابية تتولاها لجنة وزارية وإن كفّ يد القضاء هو القانون.

 

خفايا

قال دبلوماسي مخضرم إن أيّ حكومة إسرائيلية من الآن وصاعداً بعد حضور معادلة سيف القدس في كل مواجهة جديدة ستجد نفسها مجبرة على الاختيار بين حرب مع المقاومة تفتح باب تهديد أمن الكيان أو حرب أهليّة مع المستوطنين تفتح باب تفكك الكيان.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
يدور لغط حول المصير الرئاسي، بصرف النظر عن إتمام العملية الانتخابية، في ضوء ضياع بوصلة أكثر من جهة محلية معنية، وصمت حزب بارز.


غمز
يخشى معنيون بأن تتحوّل الكهرباء الموعودة ورقة ضغط على أطراف معنية، بصرف النظر عن «قانون قيصر» وما يتفرع عنه سورياً وإقليمياً..


لغز
يحجب متمولون، وهم في الوقت نفسه مرشحون للانتخابات، توزيع المال المرصود، ريثما يتبين الأبيض من الأسود في المسار الانتخابي واتجاهاته!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتم الحديث عن أن دوائر وزارة الصحة أخفت تقريراً يكشف عن وجود عشرات الصيدليات أصحابها متوفون او مقيمون خارج البلاد، حيث تبين ان إداراتها تتم من قبل غير مجازين في الصيدلة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout