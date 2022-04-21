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عناوين الصحف ليوم الخميس 21 نيسان 2022

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الأخبار: خطة الضاحية الأمنية: الحرب على الزعران

البنك الدولي يجمّد الغاز والكهرباء: الحصار مستمر إلى ما بعد الانتخابات | لماذا ألغى ميقاتي زيارته لواشنطن؟

سعودية جديدة في لبنان: الدفع «عَ الميزان»

 

 

 

الديار: الموظفون والمعلمون والنقابات الحرة يهددون باضرابات شاملة عشية الانتخابات
«الفقر» يرفع معدلات الفلتان الامني وجرائم القتل الاخيرة دوافعها مالية؟
هل يدعم الحريري لوائح جنبلاط بأصوات تفضيلية في الشوف وبيروت الثانية؟

 

 

 

 

النهار: "مجزرة" مليارات المودعين... هل يمرّ القطوع؟

 

 

 

 

الجمهورية: الشعبويات تقطع طريق المساعدات

باريس تراهن على واقعية حزب الله

 

 

 

اللواء: «المزايدات الإنتخابية» تعطل التعهّد بإقرار الكابيتال كونترول!

ميقاتي يسعى لحماية الحكومة من تداعيات الخطة.. وتجاذب بين الخارجية والأحزاب حول أقلام مغتربي سيدني

 

 

 


البناء: معركة ماريوبول ترسم مستقبل الحرب العسكريّة… والغاز يرسم مستقبلها السياسيّ والاقتصاديّ/ بينيت يختار التراجع أمام تهديدات المقاومة ومخاطر انهيار الحكومة فيواجه مسيرة الأعلام / فشل حكوميّ في فصل الكابيتال كونترول عن مصير الودائع وضمان المساءلة القضائيّة /

 

 

 


نداء الوطن: "اللجان" تتقاذف "كرة النار"... لا "كابيتال كونترول" قبل الانتخابات
الخارجية "لصاحبها جبران باسيل": "حبكة شيطانية" لتشتيت الاغتراب

 

 

 


l'orient le jour: Au Liban-Sud III, le tandem chiite aura du mal à rafler toute la mise

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