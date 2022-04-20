الوزير باسيل: تزوير الانتخابات والمس بالقانون بدأ بالهجمة المالية

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رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل, أنه "لسنا في لحظة وطنية يمكن ان نتحمل فيها نقصا في التمثيل او غبنا او اجحافا او اقصاء لأي مكون او منطقة".



وقال في كلمة له خلال افطار هيئة طرابلس في "التيار": "تزوير الانتخابات والمس بالقانون بدأ بالهجمة المالية ولا يجوز لهيئة الاشراف ان تكون حامية للتزوير من خلال اتخاذ موقف المتفرج".

وأضاف، "حاولوا كثيرا ان يبعدونا عن طرابلس لكن لم يتمكنوا لأن اهلنا بالتيار هم من ابنائها وابناء المنية والضنية ونحن نعرف قيمة طرابلس في الشمال ولبنان ولا نقبل ابدا اي مس بتاريخها او بكرامة اهلها".

وتابع باسيل،" لا يجوز ان يستمر تزوير الانتخابات بالمال ويجب ان تكون للناس القدرة بأن تنتفض على هذا الامر وان تعبر عن رأيها ولا احد يمكن ان يحجب عن انسان حرية قراره خاصة عندما يصبح وراء الستارة في الانتخابات".