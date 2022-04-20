living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوشكيان تفقد حريق المصنع في الفنار: التشدد في شروط الترخيص لحفظ السلامة العامة

20
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تفقد وزير الصناعة جورج بوشكيان بعد ظهر اليوم مصنع Technointernational في منطقة الفنار في المتن الشمالي والذي أتت النيران أمس على قسم كبير منه ومن محتوياته.

واعرب بوشكيان عن حزنه وأسفه لموت شابين اثنين وسقوط جريحين ولحجم الخسائر المادية،  وقدم تعازيه إلى عائلتي الضحيتين اللذين فارقا الحياة ولم ينعما بفرحة العيد.
 
وشكر "أجهزة وعناصر القوى الأمنية والدفاع المدني والاطفائية والبلدية على مساهمتهم في اطفاء الحريق، وبذل العناصر والمتطوعين الجهود من أجل تطويق النيران وابعادها عن المحيط السكني".

وأوضح أن "الحوادث والخطر يرافق النشاط الصناعي أينما كان، لا سيما اذا كانت تستخدم مواد ملتهبة وقابلة للاشتعال، من هنا تشدد الوزارة بالرقابة وبوضعها شروطا ملزمة للمصانع بتأمين ثلاثة بوالص تأمين تغطي كل أنواع المخاطر من حريق وعمال ومسؤولية مدنية"، وقال:" كما تشددنا مؤخرا في الاشتراط على أصحاب المصانع التي تستخدم مواد كيميائية التعاقد مع مهندس كيميائي متخصص للاشراف على عمليات الأنشطة الكيميائية وفق شروط ومعايير السلامة العامة. ولحظت الوزارة في المناطق الصناعية الجديدة اقامة مناطق عازلة تفصل بين المنطقتين الصناعية والسكنية بما يحفظ سلامة المحيط".
 
اضاف: "إن مشكلة تداخل المناطق السكنية والمصنفة صناعية قديمة جدا ومطروحة تقريبا في معظم البلديات في لبنان، ولم يوضع لها الحل الجذري والمناسب. وإن أساس المشكلة يعود الى غياب الاحترام لأنظمة التنظيم المدني والتعديات على الأملاك العامة والبحرية والنهرية وحتى المشاعات البلدية وعلى الممتلكات الخاصة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout