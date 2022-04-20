آلان عون: كل خطة تبرىء الدولة والمصارف ستكون على حساب المودعين

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قال عضو "تكتل لبنان القوي" النائب الان عون من ساحة النجمة بعد جلسة اللجان المشتركة: "الحضور الى النقاش هو جزء من مسؤولية يتحملها النائب".

وأضاف: "اليوم جئنا وناقشنا ونقول للحكومة بما ان طابع الالحاح والسرعة ذهب عن مشروع قانون الكابيتال كونترول، وهي على باب الخطة الاقتصادية، ماذا يمنع ان ترسل خطة التعافي، لان "الكابيتال كونترول"، سيكون نتيجته خطة تعاف تحدد".

وتابع: "ماذا بقي في النظام المصرفي وكيف توزعت الخسائر؟ ودفع الودائع للناس يكون منسجما مع الخطة والسيولة التي ستتكون عند المصارف. من يقول ان المبلغ يجب ان يكون ألف دولار وليس ألفان او ثلاثة؟ هذا سيكون تحديدا ما حصل على مستوى الخطة وما بقي منها، لهذا السبب نقول لتأت الخطة بالتلازم".