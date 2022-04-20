مسؤول العلاقات الاعلامية لحزب الله: متمسكون والوطني الحر بتفاهمنا وسنخوض الانتخابات سويا

A + A -

تطرق مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف الى الشأن الانتخابي، فقال: "أعتقد جازما أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر ولن يعطلها لا همس سفيرة ولا عراقيل تقنية ولا مخاوف مسؤول أمني. وفي هذا السياق دأبت بعض وسائل الإعلام ومراكز إحصاء وسفارات وقوى محلية على الحديث بأن حزب الله لا سيما بعد العقوبات، بات محاصرا داخل طائفته وهو يعاني من تراجع في شعبيته حتى داخل طائفته، وما ان بدأ تركيب اللوائح الانتخابية وظهرت على نحو واضح التحالفات السياسية في الساحتين الدرزية والسنية خاصة، ثم تلاها لقاء المصالحة الشديد الأهمية على طاولة إفطار سماحة الأمين العام، حتى ظهر للعيان أن حزب الله يحوز أوسع شريحة تحالفات عابرة للطوائف والمناطق لا تتوفر لأي قوة سياسية أخرى".

وأكد خلال حفل الإفطار الذي أقامه موقع "صدى فور برس" مساء أمس، اننا "وحلفاءنا نتطلع بثقة إلى يوم الخامس عشر من أيار لخوض الانتخابات النيابية صفا واحدا، وبغرض وحيد هو الفوز المستحق في هذا الاستحقاق المصيري الهام. وفي هذا السياق، يهمني الإشارة إلى أحدهم، وأحدهم هذا خصص جزءا هاما من خطاب سابق له في مناسبة كبيرة للحديث مع الشيعة وقرأ عليهم بعضا من مزامير داوود والوصايا العشر إلى أن قال له بعض مستشاريه أن يكف عن هذا الحديث عديم الجدوى مع أهل المقاومة والبصيرة، ولكن الطبع غلاب فعاد إلى نفس النغمة السابقة مخاطبا الشيعة، ولكن هذه المرة من باب الهجوم على الوزير الحليف جبران باسيل.

وقال: "يهمني أن أؤكد أننا وحلفاءنا من مختلف الطوائف والمناطق موحدون حول المقاومة ودورها في الدفاع عن لبنان وردع العدوان، وإننا والتيار والوطني الحر متمسكون بتفاهمنا الثابت وروابطنا قوية وعلاقاتنا ممتازة ولا يزيدنا تشكيك إلا تماسكا وإننا والتيار الوطني الحر سنخوض الانتخابات النيابية سويا، كنا ورح نبقى نحمي ونبني من أجل لبنان وشعبنا العظيم".