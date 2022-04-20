كلودين عون تساهم في نشاط تحريجي في حمى حمّانا: لرفع الوعي حول آثار التغيّر المناخي

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نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع جمعية التحريج في لبنان وبالتعاون مع بلدية حمّانا، حملة تحريج في حمى حمّانا سوف يتم خلالها غرس حوالي ٣٠٠ شجرة.

يأتي هذا النشاط في إطار المبادرات التي تطلقها الهيئة والتي ترمي إلى مواجهة التغيّر المناخي ورفع الوعي حول آثاره على السكان، لا سيّما على النساء إذ يتأثرن بشكل غير متناسب بالكوارث الطبيعية والتحديات المناخية. وتدخل عملية التشجير هذه ضمن مبادرات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى المساهمة في حماية البيئة.

وساهمت مؤسسة مخزومي في هذه الحملة بتقديمها مجموعة من الشتلات التي تمّ غرسها. كما قامت السيدة عون بغرس أرزة من تقدمة جمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDC).

وشارك في هذا النشاط أعضاء من لجنة البيئة والجمعية العامة في الهيئة الوطنية وممثلون عن جمعية التحريج في لبنانLRI وجمعية الثروة الحرجية والتنمية AFDC وبلدية حمّانا.