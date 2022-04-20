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آلان عون من ساحة النجمة : كل خطة تبرىء الدولة والمصارف من مسؤولياتهما ستكون على حساب المودعين

20
APRIL
2022
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لفت عضو "تكتل لبنان القوي" النائب الان عون من ساحة النجمة بعد دلسة اللجان المشتركة الى ان" الحضور الى النقاش هو جزء من المسؤولية ان يتحملها النائب. اليوم جئنا وناقشنا ونقول للحكومة بما ان طابع الالحاح والسرعة ذهب عن مشروع قانون الكابيتال كونترول، وهي على باب الخطة الاقتصادية، ماذا يمنع ان ترسل خطة التعافي، لان "الكابيتال كونترول"، سيكون نتيجته خطة تعاف تحدد. ماذا بقي في النظام المصرفي وكيف توزعت الخسائر؟ ودفع الودائع للناس يكون منسجما مع الخطة والسيولة التي ستتكون عند المصارف. من يقول ان المبلغ يجب ان يكون ألف دولار وليس ألفان او ثلاثة؟ هذا سيكون تحديدا ما  حصل على مستوى الخطة وما بقي منها، لهذا السبب نقول لتأت الخطة بالتلازم. نحن مستعدون لنقاش منسجم مع الواقع الذي تلتزم به الحكومة للمرحلة المقبلة. هذا ما نريده وننتظره. ومن يحمي المودعين هي خطة تحدد كيفية تحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها لتعود اليهم ودائعهم، لان كل خطة تبرىء الدولة من مسؤولياتها الى جانب المصارف بتعويض عما صرفته، هي خطة ستكون على حساب المودعين. ليعرف المودعون، انه لهذا السبب، سواء أخذت الخطة السابقة أوالجديدة هذا الخيار، سنتصدى لها".

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