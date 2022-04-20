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شقير التقى سفير الكويت: إعادة الزخم للعلاقات اللبنانية الخليجية تشكل مرتكزاً أساسياً لتعافي لبنان

20
APRIL
2022
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إستقبل سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر السفارة، وجرى البحث في المستجدات الحاصلة في لبنان لا سيما عودة السفراء الخليجيين الى بيروت.

شقير

ورحب شقير بعودة السفير القناعي الى بلده الثاني لبنان، معتبرا أن هذه العودة الى جانب السفراء الخليجيين أعطت دفعاً معنوياً لكل لبناني مخلص لوطنه وأعادت الأمل بأن الأيام المقبلة ستكون أفضل على لبنان واللبنانيين.

وقال شقير: "نحن اليوم سعداء جداً بهذا التطور الايجابي الذي يعيد الأمور الى سياقها الطبيعي والتاريخي، وكلنا أمل بأن يكون ذلك فاتحة لأفضل العلاقات بين لبنان والدول الخليجية الشقيقة".

وشكر شقير السفير القناعي ودولة الكويت على المبادرة الرائدة التي قامت بها تجاه لبنان. وقال: "لا يصح إلا الصحيح، فمكان لبنان الطبيعي بين إشقائه"، آملاً أن تستعيد العلاقات اللبنانية الخليجية زخمها على مختلف المستويات لأن ذلك يشكل مرتكزاً أساسياً لإنقاذ لبنان وتعافيه.

القناعي

من جهته، رحب القناعي بشقير، مؤكداً حرص بلاده على أفضل العلاقات مع لبنان وعلى مختلف المستويات لا سيما الإقتصادية، كما أكد وقوف الكويت الى جانب لبنان لإستعادة عافيته ودوره المميز بين اشقائه العرب.

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