بو حبيب شارك في اجتماع ترأسه ميقاتي للبحث في انتخابات المغتربين: يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق الى صباح اليوم التالي

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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا ضم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الداخلية بسام مولوي للبحث في انتخابات المغتربين. إثر اللقاء قال الوزير بو حبيب:"بحثنا في إنتخابات المغتربين وقضية الانتخابات في سيدني ونحن ندرسها مع المسؤولين هناك وفي غيرها من الأماكن للخروج بقرار نهائي، مشيرا الى ان يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق الى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن .

أضاف:"نحن بحاجة في استراليا مثلا الى رؤساء أقلام ومندوبين، وبحسب الأرقام التي أرسلت الي سيخصص الف دولار أسترالي بدل اتعاب لكل مندوب.

وشدد على ان مسألة المال النقدي هي من العوائق التي نواجهها، وسنحاول حلها ولكنها لن تؤثر على مجرى الانتخابات.

وعن تذليل العقبات امام التعيينات الديبلوماسية، اكد ان "التركيز هو على الانتخابات ولقد تكلمت مع الرئيس ميقاتي في موضوع التشكيلات وهي على السكة"