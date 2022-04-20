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رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية في البلاد وإجراءات تأمين حماية خط نقل الغاز في الشمال

20
APRIL
2022
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الرئيس عون دان اقتحام القوات الإسرائيلية  للمسجد الأقصى: نتضامن مع الفلسطينيين والمقدسيين والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الأماكن المقدسة لن تغير من هوية القدس
 
 
النائب طرابلسي: ضرورة حماية ودائع المواطنين
 
دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشدة في تغريدة له على حسابه على " تويتر" اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداءات المتواصلة على المصلين فيه، مشيرا الى ان "اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة على حرمات الأماكن المقدسة في القدس لن تغير من هوية المدينة المقدسة، بل تستصرخ الضمير العالمي للضغط من اجل وقفها". واعرب الرئيس عون عن تضامنه "مع المقدسيين والفلسطينيين الذين يتصدون بصمودهم لمحاولات تهويد الأقصى، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".
 
وزير الدفاع الوطني
 
الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات ابرزها مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي عرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع الأمنية في البلاد وحاجات المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع. وتطرق البحث أيضا الى الإجراءات المعتمدة لتأمين حماية خط نقل الغاز في الشمال في ضوء المناقشات التي أجريت في اللجنة الوزارية التي يرأسها الوزير سليم.
 
النائب ادغار طرابلسي
 
واستقبل الرئيس عون، النائب ادغار طرابلسي واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع عدة ابرزها ضرورة حماية ودائع المواطنين في المصارف، إضافة الى الوضع الاجتماعي ومسار البطاقة التربوية. كما تطرق البحث الى أوضاع المدارس والتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وترسيم الحدود البحرية الجنوبية وملف الانتخابات النيابية. وتم البحث أيضا في أوضاع المنطقة في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة.
 
تهنئة
 
على صعيد آخر، تلقى الرئيس عون بطاقة تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالإضافة الى برقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
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