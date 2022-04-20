نشاط اهيئة كولكو مونتريال

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بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي والذي صادف ايضا احتفال الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الشعانين ، أعدّت لجنة النشاطات في هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر بشخص مسؤولتها غيتا عون واللجنة المساعدة غداءً في مطعم Lordia Montreal والذي كان شرارة الانطلاق في دعم الانتخابات النيابية المقبلة ، حضر الحفل رئيس أساقفة كندا للموارنة سيادة المطران بول مروان تابت ، ومنسق عام كولكو كندا السيد فواز بادور ممثّلاً بأمينة السر السيدة عبير شمعون ، ومسؤول لجنتي التعبئة والشباب في كولكو كندا السيد فادي القسيس ومنسقين سابقين لهيئة مونتريال والمنسق الحالي السيد انطوان مناسا والهيئة التنفيذية ومسؤولي اللجان وعدد كبير من الاعضاء والمناصرين والاصدقاء .

قدّم الحفل مسؤولة لجنة الاعلام السيدة ميرنا زينو .بدايةً ، كانت صلاة تبريك من قبل سيادة المطران تابت ، بعدها كانت كلمة وطنية من السيد مناسا أشاد بها بمسيرة التيار الوطني الحر الذي كان وسيبقى رأس حربة في محاربة الفساد ،والتوطين والهندسات المالية الفاشلة وأكّد على انّ التيار في مونتريال كان وسيبقى الى جانب الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل . ومفاجاة الحفل كانت بأن خصّ الوزير باسيل هيئة كولكو مونتريال بكلمة شكر فيها الرفاق في كندا وفي مونتريال على العمل الصادق والجهد والعطاء المبذولين من اجل لبنان والتيار لتبقى المسيرة مستمرة .تلاها فقرات ترفيهية بالاضافة الى برنامج متكامل للأحبة الاطفال من أجواء العيد .