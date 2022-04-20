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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

20
APRIL
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئياً أحياناً مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.


وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية (معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و24 درجة).


- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتكوّن ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.


الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً أحياناً مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.


الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً أحياناً مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، وترتفع بشكل ملحوظ في المناطق الجبلية كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية.


السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً أحياناً مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية.


- الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الداخل من 9 الى 19 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.
- حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي:764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06:01
- ساعة غروب الشمس: 19:13

 

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