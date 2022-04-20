إرتفاعٌ في أسعارِ المحروقات

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الأربعاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

- بنزين 95 أوكتان: 475000 ليرة لبنانيّة. ( +13000 )

- بنزين 98 أوكتان: 485000 ليرة لبنانيّة. ( + 13000 )

في سياق متّصل، أوضح ممثّل موزّعي الحروقات فادي أبو شقرا، لـ"الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "ارتفاع سعر صيرفة من 22000 إلى 22850 ليرة، انعكس على ارتفاع أسعار المحروقات في جدول الأسعار".



وأعرب عن استغرابه "استمرار الارتفاع في سعر صرف الدولار، مع أنّ هناك أجواء إيجابيّة سياسيًّا، لا سيّما مع عودة السّفيرَين الكويتي والسّعودي، وعودة العلاقات مع دول الخليج"، متسائلًا: "من وراء ارتفاع سعر الصرف في ظلّ الظّروف المعيشيّة والاقتصاديّة الّتي يمرّ بها المواطن اللّبناني؟".