لقاء لنائبة رئيس التيار للشؤون الإدارية السيدة مارتين نجم كتيلي مع هيئة قضاء زحلة

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استكمالاً للنشاطات التي تجريها هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحرّ، أقيم لقاء حواري حضرته نائبة رئيس التيار للشؤون الادارية السّيدة مارتين نجم كتيلي، ومسؤولة اللجنة المركزية للإعلام السّيدة مايا معلوف كنعان، بحضور مرشح التيار الوطني الحر النائب سليم عون والدكتور سايد يونس رئيس لجنة الإنتخابات المركزيّة وحشد من التياريين.

وقد شددت السّيدة كنعان على ضرورة أن يكون كلّ فرد الحملة الإنتخابيّة للتيار لإيصال الصوت والحقيقة ضاحدين الإشاعات والكذب الممنهج.

وفي السّياق تطرق النائب عون إلى آخر اللقاءات والتحضيرات الانتخابية في القضاء مشدداً على ضرورة الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع لتثبيت حضور التيار الوازن في #زحلة والقضاء رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وكان للسيدة مارتين نجم كتيلي شرحاً مسهباً لتفاصيل التحالفات الانتخابية ومشروع التيار للفترة المقبلة والذي يتلخص بالعمل على تغيير النظام والذهاب نحو اللامركزية وصولاً إلى طرح انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب على مرحلتين وغيرها من العناوين العريضة للحملة الإنتخابيّة، وقد أجابت السيدة كتيلي على أسئلة الحضور ضاربة موعداً للقائهم للاحتفال بالنصرّ في 16 أيار.